2019-10-29T16:43:04+03:00
Общество

В детском саду Энгельса ввели карантин из-за стригущего лишая

Для детей отменили праздник осени
Дарья Вострикова
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В детском саду №1 Энгельса со вчерашнего дня, 28 октября, ввели карантин по причине стригущего лишая.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, по данным кожвендиспансера, случай микроспории выявлен в старшей группе №6, которой коснулись ограничения.

По этой причине для детей из групп №3-6, которые расположены на втором этаже, не будут проводить мероприятия, посвященные празднику осени.

Сейчас в шестой группе дезинфицируют сульфохлорантином игрушки, постельное белье, расчески, моющие поверхности, проводится влажная уборка.

Кроме того, раз в десять дней малыши проходят профилактический осмотр у специалиста из кожвендиспансера и каждодневно у медсестры.

На всех контактных детей заведены листы наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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