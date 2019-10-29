В детском саду Энгельса ввели карантин из-за стригущего лишая
В детском саду №1 Энгельса со вчерашнего дня, 28 октября, ввели карантин по причине стригущего лишая.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, по данным кожвендиспансера, случай микроспории выявлен в старшей группе №6, которой коснулись ограничения.
По этой причине для детей из групп №3-6, которые расположены на втором этаже, не будут проводить мероприятия, посвященные празднику осени.
Сейчас в шестой группе дезинфицируют сульфохлорантином игрушки, постельное белье, расчески, моющие поверхности, проводится влажная уборка.
Кроме того, раз в десять дней малыши проходят профилактический осмотр у специалиста из кожвендиспансера и каждодневно у медсестры.
На всех контактных детей заведены листы наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU