В Заводском районе женщина сдавала здание под снос
Ее принудили снести постройку на муниципальной земле
Фото пресс-службы УФССП по Саратовской области
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В Заводском районе Саратова приставы принудили женщину снести самовольно возведенное строение.
- С требованием демонтировать недвижимость в суд обратилась администрация, так как оно было на муниципальной земле. Однако гражданка не стала этого делать, за что ее привлекли к административной ответственности, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП области.
Помещение здания под снос женщина сдавала. Приставы потребовали от арендаторов «съехать», и тогда женщине пришлось снести свою постройку.
Приставы будут наблюдать, как проходит процесс демонтажа.
ИСТОЧНИК KP.RU