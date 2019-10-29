2019-10-29T16:15:46+03:00
Общество

В Заводском районе женщина сдавала здание под снос

Ее принудили снести постройку на муниципальной земле
Ольга Симонова
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Фото пресс-службы УФССП по Саратовской областиФото пресс-службы УФССП по Саратовской области
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В Заводском районе Саратова приставы принудили женщину снести самовольно возведенное строение.

- С требованием демонтировать недвижимость в суд обратилась администрация, так как оно было на муниципальной земле. Однако гражданка не стала этого делать, за что ее привлекли к административной ответственности, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП области.

Помещение здания под снос женщина сдавала. Приставы потребовали от арендаторов «съехать», и тогда женщине пришлось снести свою постройку.

Приставы будут наблюдать, как проходит процесс демонтажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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