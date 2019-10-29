2019-10-29T16:02:28+03:00
Общество

На День народного единства в Энгельсе перекроют две улицы

На них нельзя будет проехать и запретят стоянку
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе 4 ноября, в День народного единства, перекроют две улицы.

- Автомобилистам нельзя будет проехать и осуществить стоянку на площади Ленина — от площади Свободы до улицы Горького и на Волжском проспекте, где парковка парка военной техники «Патриот», — сообщили «КП-Саратов» в комитете ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района.

Ограничения будут действовать с 06:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24