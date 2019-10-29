На День народного единства в Энгельсе перекроют две улицы
На них нельзя будет проехать и запретят стоянку
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В Энгельсе 4 ноября, в День народного единства, перекроют две улицы.
- Автомобилистам нельзя будет проехать и осуществить стоянку на площади Ленина — от площади Свободы до улицы Горького и на Волжском проспекте, где парковка парка военной техники «Патриот», — сообщили «КП-Саратов» в комитете ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района.
Ограничения будут действовать с 06:00 до 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU