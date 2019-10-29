В облдуме озвучили опасения о срыве сроков сдачи пляжа на набережной в Саратове

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-29T16:30:57+03:00

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Сегодня, 29 октября, в Саратовской областной думе прошло рабочее совещание, организованное комитетом по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Вторым вопросом обсуждения стала реконструкция саратовской набережной. Депутат Сергей Курихин высказал опасения о неготовности будущего пляжа к 30 ноября 2020 года.

Первая проблема — отсыпка песком, у Курихина есть подозрение, что подрядчик поведет себя как «Гэсстрой», после работы которого в бюджете появилась дыра в несколько десятков миллионов рублей, а на набережной — провалы.

Вызывает тревогу также затонувшая баржа, которая остается лежать на дне напротив набережной.

Олег Гейн, председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве правительства Саратовской области, напомнил, что 28 мая заключен контракт на берегоукрепительные работы с ООО «Тандем-Проект». По его словам, с подрядчиками неоднократно проводили совещания, на последних встречах те обвинили руководство госэкспертизы в некомпетентности.

- Они оплатили 300 тонн шпунта, тот не пришел. Сейчас материал приходит, но в связи с долгим изготовлением, по срокам в этом году они могут не успеть. Песок речной начали намывать. Баржа лежит размером в 50 метров, велись переговоры о безвозмездном поднятии его со дна, — уточнил Олег Гейн.

Представитель «Тандема» Дмитрий Баршин рассказал о проделанной работе. За два месяца старая набережная и ангары были демонтированы, проведено обследование акватории. Там находятся специфические грунты, куда по контракту должны были положить 100 тыс. кубометров песка. Как раз эти грунты и являлись причиной торможения работ. Подрядчик опасается, что отсыпка песка, поскольку в зоне набережной илистое дно, обернется провалом и виноват в этом будет именно он.

Строители отправляли заказчику письмо и 30 августа получили ответ, что работы надо продолжать. Претензии от заказчика получены, на что «Тандем» написал объяснения.

Олег Гейн отметил, что такой ответ только вводит в заблуждение, якобы строители ответственные, а заказчик нет.

Член «Справедливой России» Зинаида Самсонова отметила интересный диалог и сказала, что надо было раньше предъявлять претензии.

Депутат Сергей Курихин поинтересовался, почему нельзя собрать заинтересованных людей-профессионалов, без общественников и блогеров, чтобы обсудить проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU