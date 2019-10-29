В Дергачах женщина оформила кредит на покойного мужа

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-29T15:17:20+03:00

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В Дергачах полиция задержала мошенницу, оформившую кредит на покойного мужа.

- Сотрудники службы безопасности одной из микрофинансовых организаций рассказали правоохранителям о фальсификации документов при оформлении онлайн-займа на 16 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Когда сотрудники фирмы связались с заемщиком, чтобы узнать, почему кредит никто не выплачивает, 50-летняя женщина им ответила, что займ был оформлен на мужа, а он скончался.

Гражданка предоставила доказательство — свидетельство о смерти мужчины в 2016 году, однако кредит взяли позже этого срока.

Полиция возбудила уголовное дело за мошенничество и задержала подозреваемую. Злоумышленница объяснила, что нуждалась в деньгах и не нашла другого способа обогатиться. Ущерб организации она полностью выплатила. Ей выписана подписка о невыезде. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU