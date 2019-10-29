2019-10-29T14:29:22+03:00
Общество

Электрички в Саратове начнут останавливаться на Астраханском переезде

Поезд будет стоять на станции у Красного моста минуту
Ольга Симонова
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В Саратове с 5 ноября вводится одноминутная остановка пригородных поездов на Астраханском переезде, который находится недалеко от Красного моста в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, это сделано для удобства пассажиров.

Так, электричка №6434 из Аткарска в Анисовку будет останавливаться на Астраханском переезде в 17:31, №6470, который едет в обратном направлении, — в 06:40. А №6474, ходящая от Татищева до Анисовки, будет тормозить на станции в 08:56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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