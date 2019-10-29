2019-10-29T14:12:28+03:00
Общество

Завтра в Саратове пойдет первый снег

Также ожидается порывистый ветер
Ольга Симонова
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В Саратове завтра, 30 октября, пройдет первый в этом сезоне мокрый снег. Также ожидается дождь. Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии по данным Саратовского Гидрометцентра.

- Будет облачная погода с прояснениями. В ночь с 29 на 30 октября осадков не ожидается, — отметили в горадминистрации.

Также ночью и утром предполагается туман с видимостью 500-1000 метров.

Восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 3-8 м/с, а днем — северо-западный со скоростью 6-11 м/с и порывами до 14 м/с.

Температура ночью будет держать на отметке +2…+4 градуса, а днем — +4…+6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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