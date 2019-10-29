Завтра в Саратове пойдет первый снег
В Саратове завтра, 30 октября, пройдет первый в этом сезоне мокрый снег. Также ожидается дождь. Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии по данным Саратовского Гидрометцентра.
- Будет облачная погода с прояснениями. В ночь с 29 на 30 октября осадков не ожидается, — отметили в горадминистрации.
Также ночью и утром предполагается туман с видимостью 500-1000 метров.
Восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 3-8 м/с, а днем — северо-западный со скоростью 6-11 м/с и порывами до 14 м/с.
Температура ночью будет держать на отметке +2…+4 градуса, а днем — +4…+6 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU