В Саратове отремонтировали 99% дорог от плана на 2019 год

СЕГОДНЯ 14:09 2019-10-29T16:43:20+03:00

В Энгельсе ремонт закончен пока только на 94% дорог от плана

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Сегодня, 29 октября, в Саратовской областной думе прошло рабочее совещание, организованное комитетом по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Первым вопросом обсуждения стал ремонт дорог регионального и местного значения в Саратовской области на 2019 год.

- Бюджет нацпроекта в этом году составил 6 млрд рублей, из которых 2,7 млрд рублей — федеральные средства и 3,3 млрд — выделяет область. Запланированы работы на 311,579 км региональных дорог, в том числе ремонт на 208,654 км (35 объектов) и капремонт на 102,925 км дорог и строительство одного объекта, — рассказал Алексей Зайцев, первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона.

Всего в этом году запланировано сделать 10 объектов в Энгельсе на 300 млн рублей, 97 объектов в Саратове на сумму 1 млрд рублей.

Сейчас готово 99% дорог в Саратове и 94% — в Энгельсе.

Также предусмотрены субсидии бюджетам районов: 300 млн рублей на капремонт и содержание дорог местного значения и 35 млн рублей на обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог местного значения.

На 25 октября выделено 219,2 млн рублей, за счет которых, с учетом софинансирования из местного бюджета, сделан ремонт порядка 100 км дорог и по содержанию (ямочному ремонту) в объеме 160 тыс. кв. м.

Депутат Сергей Курихин не понял, почему цены на проектирование дорог постоянно меняются. Ответ чиновника Зайцева утонул в начавшемся гвалте народных избранников.

Депутат Дмитрий Чернышевский передал благодарность от граждан за дорогу в Лысых Горах на Широкий Карамыш. Эта трасса идет через мост, который разваливается. Депутат поинтересовался, можно ли отремонтировать вместе с дорогой и мост?

Алексей Зайцев заметил, что этот мост ввести в программу ремонта и содержания дорог нельзя, но можно в другую.

Депутат Александр Анидалов спросил, почему на въезде в Самарскую область дорожная разметка блестит огнями, а у нас такого нет.

- Конечно планируется и у нас такую делать, но это другие средства, — ответил Алексей Зайцев.

ИСТОЧНИК KP.RU