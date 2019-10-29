Во Фрунзенском районе два дома признали аварийными
Во Фрунзенском районе Саратова два дома признали аварийными.
- Районная прокуратура провела мониторинг ситуации в сфере соблюдения жилищных прав граждан и установила, что здания на Дзержинского, 43, Степана Разина, 38 и Рахова, 126 не признали непригодными для жилья, хотя основания для этого были, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Надзорное ведомство внесло в адрес главы Саратова представление, которое было рассмотрено на одном из заседаний. После этого два дома признали аварийными и подлежащими сносу. Ведется подготовка к расселению людей.
Вопрос о признании ветхим здания №38 по улице Степана Разина будет рассмотрен в скором времени.
ИСТОЧНИК KP.RU