Во Фрунзенском районе два дома признали аварийными

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-29T13:53:55+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова два дома признали аварийными.

- Районная прокуратура провела мониторинг ситуации в сфере соблюдения жилищных прав граждан и установила, что здания на Дзержинского, 43, Степана Разина, 38 и Рахова, 126 не признали непригодными для жилья, хотя основания для этого были, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Надзорное ведомство внесло в адрес главы Саратова представление, которое было рассмотрено на одном из заседаний. После этого два дома признали аварийными и подлежащими сносу. Ведется подготовка к расселению людей.

Вопрос о признании ветхим здания №38 по улице Степана Разина будет рассмотрен в скором времени.

ИСТОЧНИК KP.RU