Жительница Балакова получила три года колонии за закладку
Полиция нашла у нее в куртке 0,49 грамма вещества
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В Балакове осудили 28-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.
- Днем 19 марта женщина через телефон купила наркотик и получила данные о местонахождении закладки, где забрала 0,49 грамма вещества, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
В тот же день злоумышленницу задержала полиция и в кармане ее куртки нашла наркотик.
Суд приговорил жительницу Балакова к трем годам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU