Жительница Балакова получила три года колонии за закладку

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-29T13:38:57+03:00

Полиция нашла у нее в куртке 0,49 грамма вещества

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В Балакове осудили 28-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

- Днем 19 марта женщина через телефон купила наркотик и получила данные о местонахождении закладки, где забрала 0,49 грамма вещества, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В тот же день злоумышленницу задержала полиция и в кармане ее куртки нашла наркотик.

Суд приговорил жительницу Балакова к трем годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU