Под Калининском сгорел жилой деревянный дом

СЕГОДНЯ 12:35 2019-10-29T12:35:04+03:00

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В селе Свердлово Калининского района вчера утром, 28 октября, сгорел жилой деревянный дом.

- Сигнал о пожаре на улице Нижняя поступил в 11:11. На место выехали две единицы техники и шесть человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Площадь возгорания составила 60 кв. м. Предположительная причина пожара — несоблюдение правил использования электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU