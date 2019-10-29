Под Калининском сгорел жилой деревянный дом
Предположительная причина пожара — несоблюдение правил использования электроприборов
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В селе Свердлово Калининского района вчера утром, 28 октября, сгорел жилой деревянный дом.
- Сигнал о пожаре на улице Нижняя поступил в 11:11. На место выехали две единицы техники и шесть человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.
Площадь возгорания составила 60 кв. м. Предположительная причина пожара — несоблюдение правил использования электроприборов.
ИСТОЧНИК KP.RU