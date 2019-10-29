2019-10-29T11:46:40+03:00
Происшествия

В Энгельсе УК выплатила работникам 110 тыс. рублей долга по зарплате

Своих денег не видели 19 человек
Дарья Вострикова
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Прокуратура Энгельса по обращению работника ООО «УК Домашний Уют» провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что за август 19 работников организации недополучили 110 тыс. рублей зарплаты.

УК и ее директора привлекли к административной ответственности, руководитель юридического лица получил представление, после чего граждане получили свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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