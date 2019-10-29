В Энгельсе УК выплатила работникам 110 тыс. рублей долга по зарплате
Своих денег не видели 19 человек
Изменить размер текста:
Прокуратура Энгельса по обращению работника ООО «УК Домашний Уют» провела проверку соблюдения трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что за август 19 работников организации недополучили 110 тыс. рублей зарплаты.
УК и ее директора привлекли к административной ответственности, руководитель юридического лица получил представление, после чего граждане получили свои деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU