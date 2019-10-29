В 2019 году 70 одаренных детей из Саратовской области получат губернаторские стипендии

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-29T11:38:51+03:00

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В 2019 году Минкультуры Саратовской области назначил 70 стипендий для одаренных детей, в том числе в память о выдающихся деятелях культуры и искусства Саратовской области: Янковского, Адашевского и других.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, кандидатов выбирал Экспертный совет из числа победителей Ассамблей от областного до международного уровня, конкурсов, смотров, фестивалей и выставок.

Выплату в размере 30 тыс. рублей в соответствии с государственной программой «Культура Саратовской области» получат дети из Саратова, Балаковского, Вольского, Екатериновского, Красноармейского, Петровского, Пугачевского, Советского, Марксовского, Энгельсского районов, села Ивантеевка, студенты Саратовского областного колледжа искусств и Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова.

Свидетельства им вручат 31 октября 2019 года в 14:00 в Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова в рамках XI Межрегионального фестиваля «Молодые таланты России».

ИСТОЧНИК KP.RU