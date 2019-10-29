2019-10-29T11:34:15+03:00
Происшествия

Саратовская прокуратура добивается удаления из «ВКонтакте» песен про наркотики

С их требованием согласился суд
Дарья Вострикова
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Прокуратура Саратова провела проверку по обращению руководителя Саратовского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» по вопросу пропаганды наркотиков в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, выяснилось, что в соцсети каждый мог послушать песни, суть которых была подтолкнуть человека к употреблению запрещенных веществ.

По результатам проверки эти композиции признаны незаконными к распространению в РФ, решение суда направлено для исполнения в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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