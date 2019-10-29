В Саратовской области выдано свыше 3,5 тыс. разрешений на охоту на пушных животных

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-29T11:33:36+03:00

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В Саратовской области с 26 октября начался сезон охоты на пушных животных.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, выдано свыше 3,5 тыс. разрешений на охоту.

За выходные сотрудники ведомства вместе с росгвардейцами провели 56 рейдов по выявлению недобросовестных граждан, которые убивают животных.

Выявлено 12 нарушений, а также два факта браконьерства — незаконная добыча самки лося в Базарно-Карабулакском районе и самца лося в Ивантеевском районе.

По всем случаям вызвали полицейских, проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU