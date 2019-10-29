В Саратовской области выдано свыше 3,5 тыс. разрешений на охоту на пушных животных
В Саратовской области с 26 октября начался сезон охоты на пушных животных.
Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, выдано свыше 3,5 тыс. разрешений на охоту.
За выходные сотрудники ведомства вместе с росгвардейцами провели 56 рейдов по выявлению недобросовестных граждан, которые убивают животных.
Выявлено 12 нарушений, а также два факта браконьерства — незаконная добыча самки лося в Базарно-Карабулакском районе и самца лося в Ивантеевском районе.
По всем случаям вызвали полицейских, проводятся проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU