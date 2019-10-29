День народного единства в Саратове: Большой Этнографический диктант, Ночь искусств и Крестный ход

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-29T11:25:48+03:00

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В Саратовской области пройдут мероприятия, посвященные Дню народного единства.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, 1 ноября в областном центре и районах пройдет Международная акция «Большой этнографический диктант». Мероприятие направлено на оценку знаний населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности.

Саратовцам для участия необходимо прийти в Русское подворье в национальной деревне народов Саратовской области на Соколовой горе.

В этот же день в историческом парке «Россия – моя история» состоится открытый урок, который проведет Герой Труда Российской Федерации Людмила Корнилова. В образовательных учреждениях состоятся классные часы.

Кроме того, 3 ноября в Саратове в рамках акции «Ночь искусств» пройдет встреча с артистом-кукольником Романом Сопко в 19:00 в театре кукол «Теремок», видеопоказ архивной записи спектакля 2011 года «Мнимый больной» по пьесе Мольера в 19:00 на малой сцене ТЮЗа имени Ю. П. Киселева, а на большой сцене в 20:00 будет показан репертуарный спектакль «Банка сахара».

В театре оперы и балета пройдет показ балета «Юнона и Авось». В филармонии в 16:00 состоится концерт академического симфонического оркестра «С воображаемой симфонией». В 20:00 3 ноября в рамках акции «Ночь искусств» состоится концерт оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд» «Классика и рок».

Уже 4 ноября в 12:00 на Волжской улице у ретро-трамвая «Семен» пройдет концерт. Также состоится Крестный ход, посвященный Казанской иконе Божьей Матери. Его маршрут: от Храма во имя Казанской иконы Божьей Матери до Троицкого кафедрального собора, по улице Чернышевского.

ИСТОЧНИК KP.RU