2019-10-29T10:20:42+03:00
Экономика

«Ростелеком» отмечает рост востребованности универсальных услуг связи

Ольга Петрова
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В оперативной отчетности «Ростелекома» зафиксирован стремительный рост общей продолжительности звонков с таксофонов универсальной услуги связи (УУС).

По инициативе компании с 1 января 2018 года была отменена плата за местные телефонные соединения с таксофонов. За девять месяцев 2018 года общая продолжительность местных звонков выросла в 5,3 раза к показателю предыдущего года. А за аналогичный период 2019 года трафик вырос еще в 1,7 раза.

С 1 декабря 2018 года стали бесплатными внутризоновые звонки на стационарные телефоны. За январь — сентябрь 2019 года внутризоновый трафик увеличился в 1,8 раза по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

С 1 июня 2019 года обнулена стоимость междугородных вызовов на стационарные телефоны по всей стране и это также сразу же сказалось на росте востребованности таксофонов. За первые три квартала 2019 года общая продолжительность междугородных звонков в 1,5 раза превысила показатель по аналогичному периоду прошлого года.

Таким образом, отмена платы позволила переломить тренд на снижение объемов трафика с универсальных таксофонов.

Таксофоны УУС выполняют, прежде всего, важную социальную коммуникационную задачу — до сих пор это единственное доступное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. Важно отметить, что около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

«Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в РФ обеспечивает функционирование 148 тыс. таксофонов УУС. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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