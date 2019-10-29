Сегодня последний день выбора общественной территории для реконструкции в Саратове

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-29T11:21:46+03:00

Свой голос уже отдали несколько тысяч горожан

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Сегодня, 29 октября, последний день голосования по выбору общественной территории в Саратове для благоустройства на 2020 год. Работы пройдут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в голосовании приняли участие несколько тысяч горожан. Для их удобства в шести крупных ТЦ города с 17 октября работали пункты «Решай и выбирай». Волонтеры предлагали жителями вписывать в специальный бланк название парка, сквера, площади, нуждающихся в реконструкции, и опускать в брендированные ящики.

Так, список общественных территорий насчитывает 55 пунктов, среди которых — набережная Космонавтов, площадь имени Кирова, сквер имени Гагарина, аллея на улице Грибова и другие места.

Мэр Саратова Михаил Исаев опубликовал пост в соцсети Instagram, в комментариях под которым граждане также могут написать свои предложения.

Эти данные, как и результаты онлайн-голосования на сайте администрации, будет учитывать комиссия по подсчету голосов.

Территории, которые больше других приглянулись гражданам, вынесут на рейтинговое голосование в декабре этого года.

Напомним, в Саратове такая практика проводится уже два года. Так, в 2019 году горожане выбрали для реконструкции проспект Кирова, а в 2018 году — бульвар на улице Рахова.

ИСТОЧНИК KP.RU