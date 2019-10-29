Саратовцы услышат «Волшебный клавесин»

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-29T11:18:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Большом зале Саратовской консерватории 31 октября, в 19:00, образовательно-творческий проект «Академии старинной музыки» и его руководитель, доцент кафедры специального фортепиано Ольга Кийовски, представят новую программу «Волшебный клавесин»

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости услышат клавесин, скрипку, флейту, виолончель, контрабас, мужской и женский вокалы.

Прозвучат произведения композиторов Клаудио Монтеверди, Жана Филиппа Рамо, Кристофа Шаффрата, Генри Пёрсела и Иоганна Себастьяна Баха, музыку Средневековья и эпохи Возрождения, ансамбль.

ИСТОЧНИК KP.RU