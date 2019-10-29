Саратовцы услышат «Волшебный клавесин»
Концерт пройдет в консерватории
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В Большом зале Саратовской консерватории 31 октября, в 19:00, образовательно-творческий проект «Академии старинной музыки» и его руководитель, доцент кафедры специального фортепиано Ольга Кийовски, представят новую программу «Волшебный клавесин»
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости услышат клавесин, скрипку, флейту, виолончель, контрабас, мужской и женский вокалы.
Прозвучат произведения композиторов Клаудио Монтеверди, Жана Филиппа Рамо, Кристофа Шаффрата, Генри Пёрсела и Иоганна Себастьяна Баха, музыку Средневековья и эпохи Возрождения, ансамбль.
ИСТОЧНИК KP.RU