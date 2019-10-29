В Саратове наркоман украл из комнаты стиральную машинку
Мужчину задержали
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Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу у 39-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 22 октября в 14:20 кто-то унес из комнаты ее дома на Валовой улице стиральную машинку Zanussi стоимостью 12 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 35-летний наркоман-рецидивист, который во всем признался.
У него изъяли похищенную технику и отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU