2019-10-29T11:08:44+03:00
Происшествия

Пресечена продажа насвая в Саратове

Наркотик продавали на рынке
Дарья Вострикова
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В Кировском районе Саратова сотрудники отдела полиции №3 провели рейд по рынку на предмет продажи насвая.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, установлено, что 35-летний мужчина приобрел пакет с зеленым веществом в одном из торговых павильонов.

Осмотр точки показал, что внутри находились 172 полимерных пакета с этим же продуктом внутри.

По словам 32-летнего продавца, покупателей ждал расфасованный насвай.

Наркотики изъяли, на нарушителя собрали административный материал. Его судьбу решит региональный Роспотребнадзор.

Так, за подобное правонарушение гражданам грозит до 4 тыс. рублей штрафа, должностным лицам — до 12 тыс. рублей, а юрлицам — до 60 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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