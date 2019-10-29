Пресечена продажа насвая в Саратове
В Кировском районе Саратова сотрудники отдела полиции №3 провели рейд по рынку на предмет продажи насвая.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, установлено, что 35-летний мужчина приобрел пакет с зеленым веществом в одном из торговых павильонов.
Осмотр точки показал, что внутри находились 172 полимерных пакета с этим же продуктом внутри.
По словам 32-летнего продавца, покупателей ждал расфасованный насвай.
Наркотики изъяли, на нарушителя собрали административный материал. Его судьбу решит региональный Роспотребнадзор.
Так, за подобное правонарушение гражданам грозит до 4 тыс. рублей штрафа, должностным лицам — до 12 тыс. рублей, а юрлицам — до 60 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU