В Саратове девушка пострадала в столкновении Kia и Lada Priora
Авария произошла на Шелковичной улице
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Вчера, 28 октября, в 11:20 напротив дома №4 по Шелковичной улице 21-летний водитель Kia влетел в Lada Priora, которой управляла 19-летняя девушка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, парень нарушил правила проезда перекрестков, из-за чего произошла авария.
В результате столкновения 19-летняя пассажирка отечественного авто госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU