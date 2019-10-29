В Саратове девушка пострадала в столкновении Kia и Lada Priora

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-29T09:36:44+03:00

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Вчера, 28 октября, в 11:20 напротив дома №4 по Шелковичной улице 21-летний водитель Kia влетел в Lada Priora, которой управляла 19-летняя девушка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, парень нарушил правила проезда перекрестков, из-за чего произошла авария.

В результате столкновения 19-летняя пассажирка отечественного авто госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU