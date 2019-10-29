Три человека пострадали в ДТП Mitsubishi и экскаватора в Красноармейском районе
Авария произошла на трассе
Фото областной ГИБДД
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В Красноармейском районе Саратовской области вчера, 28 октября, случилось ДТП Mitsubishi Pajero и экскаватора «ЭО-2126».
- В 18:05 58-летний водитель иномарки на 398-м км автодороги Сызрань — Волгоград врезался в технику, которой управлял 57-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате ДТП госпитализировали 46 и 61-летнего пассажиров Mitsubishi, а шоферу трактора оказали помощь на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU