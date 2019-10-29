2019-10-29T09:37:00+03:00
Общество

На улице Шехурдина в Саратове установят новые дорожные камеры

Из областного бюджета на технику выделят 3,6 млн рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове на домах №№13 и 16 по улице Шехурдина появятся две новых камеры для фиксации нарушений ПДД.

Подрядчика для их установки определят при помощи аукциона, инициированного региональным навигационно-информационным центром.

Согласно техзаданию, минимальная дальность действия камер — не менее 50 метров, разрешение — не меньше двух мегапикселей. Номера транспорта должны распознаваться с точностью не менее 90%, а максимальная погрешность для определения скорости составляет не более 2 км/ч.

За установку камер областной бюджет готов заплатить 3,6 млн рублей.

Подавать заявки можно с 28 октября по 8 ноября, победителя определят 11 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Балакова получила три года колонии за покупку закладки
В Балакове из-за электроприборов сгорел дом
Олимпиада «Я — профессионал» собрала более 300 тыс. заявок
Под Калининском сгорел жилой деревянный дом
Около 1-й Дачной и в Заводском районе до ночи отключили воду
В финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» вышли девять саратовских проектов
В Энгельсе УК выплатила работникам 110 тыс. рублей долга по зарплате
В поликлинике Ленинского района благодаря поддержке депутата появилось новое лечебно-диагностическое оборудование
В 2019 году 70 одаренных детей из Саратовской области получат губернаторские стипендии
Регоператор: Строительный рынок в Волжском районе работает без договора на обращение с ТКО
Саратовская прокуратура добивается удаления из «ВКонтакте» песен про наркотики
В Саратовской области выдано свыше 3,5 тыс. разрешений на охоту на пушных животных