На улице Шехурдина в Саратове установят новые дорожные камеры
В Саратове на домах №№13 и 16 по улице Шехурдина появятся две новых камеры для фиксации нарушений ПДД.
Подрядчика для их установки определят при помощи аукциона, инициированного региональным навигационно-информационным центром.
Согласно техзаданию, минимальная дальность действия камер — не менее 50 метров, разрешение — не меньше двух мегапикселей. Номера транспорта должны распознаваться с точностью не менее 90%, а максимальная погрешность для определения скорости составляет не более 2 км/ч.
За установку камер областной бюджет готов заплатить 3,6 млн рублей.
Подавать заявки можно с 28 октября по 8 ноября, победителя определят 11 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU