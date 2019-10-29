На улице Шехурдина в Саратове установят новые дорожные камеры

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-29T09:37:00+03:00

Из областного бюджета на технику выделят 3,6 млн рублей

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В Саратове на домах №№13 и 16 по улице Шехурдина появятся две новых камеры для фиксации нарушений ПДД.

Подрядчика для их установки определят при помощи аукциона, инициированного региональным навигационно-информационным центром.

Согласно техзаданию, минимальная дальность действия камер — не менее 50 метров, разрешение — не меньше двух мегапикселей. Номера транспорта должны распознаваться с точностью не менее 90%, а максимальная погрешность для определения скорости составляет не более 2 км/ч.

За установку камер областной бюджет готов заплатить 3,6 млн рублей.

Подавать заявки можно с 28 октября по 8 ноября, победителя определят 11 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU