2019-10-29T08:26:33+03:00
Происшествия

В Энгельсе юноша избил парня и отобрал цепочку с крестиком

Похищенное нашли в скупке
Ольга Симонова
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В Энгельсе Саратовской области полиция вчера, 28 октября, задержала подозреваемого в ограблении.

- Заявление 23-летнего парня поступило в 12:25 в тот же день. Он рассказал, что его в 04:20 у дома №38а по улице Полтавская избил неизвестный и отобрал цепочку с крестиком, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители задержали 18-летнего ранее не судимого парня. Он признался в преступлении, в отношении него завели уголовное дело, а похищенное нашли в скупке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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