Саратовские каратисты взяли призовые места первенства мира по каратэ
Состязались кадеты и юниоры
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В Чили с 23 по 27 октября проходило первенство мира по каратэ среди кадетов и юниоров в возрасте 14-20 лет.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.
Так, саратовский спортсмен Ахмед Ахмедов взял пятое место в результате сражений с колумбийцем, иорданцем, поляком, турком и македонцем.
Михаил Поимцев получил эту же награду за бой с соперниками из Эквадора, Сербии, Республики Казахстан, Шотландии, Бразилии и Марокко.
ИСТОЧНИК KP.RU