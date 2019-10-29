2019-10-29T08:17:50+03:00
Общество

Саратовские каратисты взяли призовые места первенства мира по каратэ

Состязались кадеты и юниоры
Дарья Вострикова
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В Чили с 23 по 27 октября проходило первенство мира по каратэ среди кадетов и юниоров в возрасте 14-20 лет.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.

Так, саратовский спортсмен Ахмед Ахмедов взял пятое место в результате сражений с колумбийцем, иорданцем, поляком, турком и македонцем.

Михаил Поимцев получил эту же награду за бой с соперниками из Эквадора, Сербии, Республики Казахстан, Шотландии, Бразилии и Марокко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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