В Ершове рецидивист обокрал спящих соседей и изнасиловал подростка

СЕГОДНЯ 08:10 2019-10-29T08:13:18+03:00

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Суд признал 42-летнего рецидивиста из Ершова виновным в грабеже, краже, изнасиловании и разбое.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, ночью 15 июня мужчина зашел через открытую дверь в дом в Ершове, где спали люди. Он украл планшет, сим-карту, флеш-карту, зарядное устройство, а также пачку сигарет на общую стоимость 2 338 рублей и скрылся с похищенным.

Таким же способом 24 июня гражданин зашел в другое жилище этого же города и унес 3 313 рублей. На шум проснулся один из жильцов дома. Увидев его, злоумышленник скрылся.

Вечером 28 июня пьяный мужчина подошел к одному из частных домов и в окно увидел 17-летнюю девушку. Она ждала брата, поэтому двери были открыты.

Рецидивист надел на голову капюшон и зашел внутрь. Он угрожал подростку насилием, показал нож, забрал 500 рублей, а после изнасиловал. О произошедшем потерпевшая сообщила в полицию.

Стражи порядка установили личность злоумышленника и задержали его. Еще до начала следствия мужчина признал свою вину.

Теперь гражданин отправится в исправительную колонию особого режима на 11 лет, приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU