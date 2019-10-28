В Балакове рецидивисты отобрали у прохожего куртку и карту
Подозреваемые задержаны
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Полиция задержала 22 и 33-летнего мужчин по подозрению в грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 27 октября они напали на 33-летнего прохожего на проспекте Героев, избили, отобрали куртку и карту.
Граждан задержали, после чего изъяли похищенное. Младший из них также подозревается в грабеже местного жителя, которое произошло 26 октября. Тогда гражданин тоже лишился телефона.
На мужчин завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU