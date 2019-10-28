2019-10-28T17:00:13+03:00
Общество

Координатор проекта «Историческая память» стала ведущей Географического диктанта

Екатерина Семенова
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27 октября 2019 года сотни тысяч людей по всей планете объединил Географический диктант. Ежегодную просветительскую акцию, начиная с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, проводит Русское географическое общество.

В нынешнем году диктант состоялся на 5 831 площадке. В Саратове одной из самых масштабных стала площадка исторического парка «Россия — моя история». Она объединила 200 участников от 7 до 70 лет — любителей истории и знатоков географии. Ведущей площадки выступила Юлия Литневская, депутат Саратовской областной думы, координатор проекта «Историческая память».

В преддверии Географического диктанта команда исторического парка вместе с Юлией Литневской провела акцию «Географию — знаю, историю — люблю», благодаря которой каждый пользователь социальных сетей мог подготовиться к тесту и получить за правильные ответы на вопросы пригласительные билеты в мультимедийный парк.

В торжественной обстановке в день проведения Географического диктанта директор исторического парка Дмитрий Кубанкин наградил призеров. Еще одним приятным сюрпризом от организаторов стала географическая «разминка» и розыгрыш призов.

Сам Географический диктант 2019 года был насыщен вопросами на знание особенностей регионов России, а также исторических событий, связанных с именами великих русских первооткрывателей и путешественников — Ивана Крузенштерна, Юрия Лисянского, Семена Дежнева, Николая Пржевальского, Фаддея Беллинсгаузена и других значимых личностей.

Узнать свой результат на сайте Географического диктанта dictant.rgo.ru все участники смогут уже 29 ноября 2019 года. Правильные ответы на вопросы будут опубликованы на сайте диктанта 1 ноября.

- В историческом парке «Россия — моя история» был переаншлаг. Несмотря на то, что регистрация завершилась еще за два дня до проведения Географического диктанта, многие из желающих все равно пришли, не успев зарегистрироваться, и получили дополнительные комплекты участников, которые заботливо приберегла замечательный организатор Людмила Россенко. Многие из присутствующих принимали активное участие в предварявшей диктант акции «Географию — знаю, историю — люблю». Еще раз хочется поблагодарить всех 200 участников, посвятивших чудесный воскресный день написанию диктанта, — поделилась своими впечатлениями Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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