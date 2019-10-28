2019-10-28T16:50:26+03:00
Общество

В Саратовской области могут появиться семена из Польши

Такое решение приняло федеральное ведомство
Дарья Вострикова
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в соответствии с письмом федерального ведомство сообщает о разрешении ввозить в страну посадочный материал из польского питомника Szkola Drzew Owocowych inz. Andrzej Sulek.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону, семена и саженцы будут проходить семенной и фитосанитарный контроль, проходить лабораторную экспертизу.

Ввозить можно только то, что включено в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации (Госреестр), за исключением партий семян, предназначенных для научных исследований, государственных испытаний, производства семян для вывоза из Российской Федерации.

До завершения процедуры досмотра посадочный материал должен находиться в исходной упаковке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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