2019-10-28T16:46:31+03:00
Происшествия

В Ртищевском районе вор вырвал часть двери ради кражи старой техники

Мужчине дали полтора года колонии
Дарья Вострикова
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Суд признал 44-летнего рецидивиста из Ртищевского района виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, днем 16 сентября он гвоздодером вырвал из двери металлический пробой с замком у одного из домов в поселке Правда, зашел внутрь и похитил телевизор Horizont 21AF41 и стиральную машинку модели «Ока 18».

Сумма ущерба составила 3 072 рубля.

Теперь гражданин проведет полтора года в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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