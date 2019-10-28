В Ртищевском районе вор вырвал часть двери ради кражи старой техники
Мужчине дали полтора года колонии
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Суд признал 44-летнего рецидивиста из Ртищевского района виновным в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, днем 16 сентября он гвоздодером вырвал из двери металлический пробой с замком у одного из домов в поселке Правда, зашел внутрь и похитил телевизор Horizont 21AF41 и стиральную машинку модели «Ока 18».
Сумма ущерба составила 3 072 рубля.
Теперь гражданин проведет полтора года в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU