2019-10-28T16:41:46+03:00
Общество

Команда саратовского вуза завоевала две медали в турнирах по волейболу Саратовской области и ПФО

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

25-26 октября 2019 года в Пугачеве состоялся традиционный чемпионат Саратовской области по волейболу среди женских команд.

Одним из участников чемпионата Саратовской области стала женская сборная по волейболу Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС. В напряженной борьбе команда ПИУ РАНХиГС заняла третье место, уступив командам Саратовской государственной юридической академии и МО «Город Балаково».

По итогам турнира звания «Лучший игрок» удостоилась капитан сборной Поволжского института управления РАНХиГС Алена Егорова.

.

.

22-24 октября 2019 года команда по волейболу ПИУ РАНХиГС представила Саратовскую область в XVII открытых студенческих играх вузов Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде.

В групповом этапе спортсменки из Поволжского института управления обыграли команды из Нижегородского филиала РАНХиГС и Нижегородского государственного лингвистического университета, выйдя в полуфинал турнира с первого места.

.

.

В полуфинале сборная Поволжского института управления имени П. А. Столыпина не оставила шансов соперникам из Нижегородского исследовательского медицинского университета, обыграв их со счетом 2:0.

В упорной финальной борьбе с командой Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского саратовские спортсменки взяли серебро!

.

.

- Впервые приняв участие в данном турнире, наши волейболистки показали отличный результат, — отметила тренер команды по волейболу Поволжского института управления РАНХиГС Елена Антонова. — Благодаря усиленным тренировкам и хорошей игровой практике надеемся занять призовые места и в следующих спортивных турнирах областного и всероссийского масштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балакове рецидивисты отобрали у прохожего куртку и карту
Координатор проекта «Историческая память» стала ведущей Географического диктанта
В Саратовской области могут появиться семена из Польши
Парень из Ивантеевского района получил срок за удар участковому ногой в живот
Саратовские воспитанники школы «РиФ» взяли 38 медалей первенства России по плаванию
В Ртищевском районе вор вырвал часть двери ради кражи старой техники
Без воды остались четыре улицы в Ленинском районе
Панков: Новость о передаче дороги Урбах — Алгай, которой добился Володин, долгожданная
Вячеслав Володин: Трасса Урбах — Алгай передана на федеральный уровень
В саратовском правительстве наградили победителей «Золотой осени»
Свыше 200 саратовцев написали Географический диктант
Мать из Красноармейска задолжала своей дочке свыше 140 тыс. рублей
ОРВИ в Саратовской области за неделю заразились 10 тыс. человек
Саратовский бадминтонист взял серебро международного турнира
В эфире радио «КП» расскажут об общественном контроле при строительстве завода в Горном