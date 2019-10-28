Команда саратовского вуза завоевала две медали в турнирах по волейболу Саратовской области и ПФО
25-26 октября 2019 года в Пугачеве состоялся традиционный чемпионат Саратовской области по волейболу среди женских команд.
Одним из участников чемпионата Саратовской области стала женская сборная по волейболу Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС. В напряженной борьбе команда ПИУ РАНХиГС заняла третье место, уступив командам Саратовской государственной юридической академии и МО «Город Балаково».
По итогам турнира звания «Лучший игрок» удостоилась капитан сборной Поволжского института управления РАНХиГС Алена Егорова.
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22-24 октября 2019 года команда по волейболу ПИУ РАНХиГС представила Саратовскую область в XVII открытых студенческих играх вузов Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде.
В групповом этапе спортсменки из Поволжского института управления обыграли команды из Нижегородского филиала РАНХиГС и Нижегородского государственного лингвистического университета, выйдя в полуфинал турнира с первого места.
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В полуфинале сборная Поволжского института управления имени П. А. Столыпина не оставила шансов соперникам из Нижегородского исследовательского медицинского университета, обыграв их со счетом 2:0.
В упорной финальной борьбе с командой Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского саратовские спортсменки взяли серебро!
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- Впервые приняв участие в данном турнире, наши волейболистки показали отличный результат, — отметила тренер команды по волейболу Поволжского института управления РАНХиГС Елена Антонова. — Благодаря усиленным тренировкам и хорошей игровой практике надеемся занять призовые места и в следующих спортивных турнирах областного и всероссийского масштаба.
ИСТОЧНИК KP.RU