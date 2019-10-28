2019-10-28T16:36:48+03:00
Общество

В саратовском правительстве наградили победителей «Золотой осени»

Церемонию провел зампред Алексей Стрельников
Екатерина Семенова
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Алексей Стрельников провел церемонию награждения победителей выставки "Золотая осень"Алексей Стрельников провел церемонию награждения победителей выставки "Золотая осень"Фото: Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области сегодня, 28 октября, состоялась церемония награждения победителей 21-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», министр сельского хозяйства региона Татьяна Кравцева продемонстрировала диплом Гран-при выставки «Золотая осень», которым награждено правительство Саратовской области.

Татьяна Кравцева показала диплом Гран-При Фото: Александр Уриевский

Татьяна Кравцева показала диплом Гран-ПриФото: Александр Уриевский

Церемонию награждения провел зампред Алексей Стрельников.

Напомним, выставка «Золотая осень» прошла с 9 по 12 октября в Москве. Саратовская область традиционно представила свои достижения. В состав нашей делегации вошли представители 16 районов, а возглавлял ее губернатор Валерий Радаев.

По итогам выставки были подписаны соглашения на сумму более 4 млрд рублей. Саратовские предприятия удостоены 75 медалей: 40 золотых, 22 серебряных, 13 бронзовых.

Министр Кравцева пригласила всех на день работников сельского хозяйства 8 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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