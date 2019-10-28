Свыше 200 саратовцев написали Географический диктант
В историческом парке «Россия — моя история» Саратова 27 октября прошел Географический диктант. Ежегодную просветительскую акцию, начиная с 2015 года, проводит Русское географическое общество.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в этом году диктант состоялся на 5 831 площадке.
Мероприятие в областном центре посетили 200 участников от 7 до 70 лет — любителей истории и знатоков географии.
Граждане отвечали на вопросы о регионах России, а также исторических событиях, связанных с именами великих русских первооткрывателей и путешественников — Ивана Крузенштерна, Юрия Лисянского, Семена Дежнева, Николая Пржевальского, Фаддея Беллинсгаузена и других значимых личностей.
Узнать свой результат на сайте Географического диктанта dictant.rgo.ru все участники смогут уже 29 ноября 2019 года. Правильные ответы на вопросы будут опубликованы на сайте диктанта 1 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU