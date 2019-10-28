Мать из Красноармейска задолжала своей дочке свыше 140 тыс. рублей
Гражданку отправили на исправительные работы
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Суд признал 34-летнюю жительницу Красноармейска виновной в неуплате алиментов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, женщина не давала ни копейки на содержание своей двухлетней дочери. Ситуацию не изменил даже административный арест. С мая по июль «набежало» более 34 тыс. долга.
В итоге за задолженность более 140 тыс. рублей гражданке придется провести пять месяцев на исправительных работах с удержанием 10% заработка в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU