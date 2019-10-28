Саратовский бадминтонист взял серебро международного турнира

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-28T14:57:24+03:00

В состязании приняли участие 156 человек

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В Финляндии 27 октября завершился международный юниорский рейтинговый турнир по бадминтону «FZ FORZA Finnish Junior 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязании приняли участие 156 спортсменов из 11 стран.

Так, саратовский спортсмен Станислав Проскура взял третье место в мужском одиночном разряде, девятое место в паре с Михаилом Шепыревым. Последний также стал девятым в одиночном выступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU