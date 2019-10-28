В Балакове организация выплатила 66 рабочим 1,8 млн рублей долга по зарплате

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-28T15:08:04+03:00

Своих денег люди не видели весь июнь

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Прокуратура Балакова выявила факт нарушения трудового законодательства в части невыплаты заработной платы.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, ЗАО «ЭМИР», занимающееся ремонтом машин и оборудования, не выплатило 66 работникам заработную плату за июнь 2019 года на общую сумму почти 1,8 млн рублей.

Прокурор города внес представление в адрес руководителя организации, в отношении генерального директора ЗАО «ЭМИР» и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, им пришлось отдать штраф.

После принятых мер рабочие получили свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU