В Саратове 4 ноября пройдет «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-28T14:28:31+03:00

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Саратовский театр оперетты приглашает всех желающих на программу в рамках празднования Дня народного единства и Всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, гостей ждет фотосессия и выставка театральных костюмов и головных уборов, а также викторина по истории театра. За большее количество правильных ответов можно получить на премьерные спектакли и творческие вечера, Новогодний или Рождественский концерты.

Мероприятие начнется в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU