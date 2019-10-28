В Саратове 4 ноября пройдет «Ночь искусств»
Свои двери открывает местный театр оперетты
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Саратовский театр оперетты приглашает всех желающих на программу в рамках празднования Дня народного единства и Всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, гостей ждет фотосессия и выставка театральных костюмов и головных уборов, а также викторина по истории театра. За большее количество правильных ответов можно получить на премьерные спектакли и творческие вечера, Новогодний или Рождественский концерты.
Мероприятие начнется в 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU