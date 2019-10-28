В Энгельсе рецидивист лишил знакомую инструментов
Правонарушителя поймали
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Полиция Энгельсского района поймала 27-летнего рецидивиста, предполагаемого вора инструментов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 40-летней местной жительницы, после визита 7 сентября, с 9:00 до 10:00, ее знакомого, из дома пропал ноутбук, сварочный аппарат и ушм, сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.
После задержания мужчину у него изъяли похищенное и отправили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU