Саратовская дзюдоистка взяла серебро всероссийского турнира
Состязания прошли в Оренбурге
Изменить размер текста:
В Оренбурге с 26 по 27 октября прошел всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет «На призы Вооруженных Сил – Памяти государственного деятеля В.С. Черномырдина».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, на арену вышли более 300 спортсменов из 17 регионов нашей страны.
Саратовская дзюдоистка Гюнель Гюлюмова стала серебряным призером этого турнира.
ИСТОЧНИК KP.RU