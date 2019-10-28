Саратовская дзюдоистка взяла серебро всероссийского турнира

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-28T14:21:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Оренбурге с 26 по 27 октября прошел всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет «На призы Вооруженных Сил – Памяти государственного деятеля В.С. Черномырдина».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, на арену вышли более 300 спортсменов из 17 регионов нашей страны.

Саратовская дзюдоистка Гюнель Гюлюмова стала серебряным призером этого турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU