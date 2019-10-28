2019-10-28T14:21:26+03:00
Происшествия

В Затоне утонула женщина, отдыхавшая на судне

Тело из воды достали водолазы
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Волжском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в поселке Затон, на территории старого речного порта.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 48-летней погибшей со дна водоема подняли водолазы 28 октября.

По предварительной версии, 26 октября женщина в компании знакомых отдыхала на пришвартованном в Затоне судне. Вечером она собралась домой, вызвала такси, но к машине так и не подошла. Были начаты поиски, итогом которых стал найденный труп.

Следователи осмотрели место ЧП. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балакове рецидивисты отобрали у прохожего куртку и карту
Координатор проекта «Историческая память» стала ведущей Географического диктанта
В Саратовской области могут появиться семена из Польши
Парень из Ивантеевского района получил срок за удар участковому ногой в живот
Саратовские воспитанники школы «РиФ» взяли 38 медалей первенства России по плаванию
В Ртищевском районе вор вырвал часть двери ради кражи старой техники
Без воды остались четыре улицы в Ленинском районе
Панков: Новость о передаче дороги Урбах — Алгай, которой добился Володин, долгожданная
Команда саратовского вуза завоевала две медали в турнирах по волейболу Саратовской области и ПФО
Вячеслав Володин: Трасса Урбах — Алгай передана на федеральный уровень
В саратовском правительстве наградили победителей «Золотой осени»
Свыше 200 саратовцев написали Географический диктант
Мать из Красноармейска задолжала своей дочке свыше 140 тыс. рублей
ОРВИ в Саратовской области за неделю заразились 10 тыс. человек
Саратовский бадминтонист взял серебро международного турнира
В эфире радио «КП» расскажут об общественном контроле при строительстве завода в Горном