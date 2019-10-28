В Затоне утонула женщина, отдыхавшая на судне
В Волжском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в поселке Затон, на территории старого речного порта.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 48-летней погибшей со дна водоема подняли водолазы 28 октября.
По предварительной версии, 26 октября женщина в компании знакомых отдыхала на пришвартованном в Затоне судне. Вечером она собралась домой, вызвала такси, но к машине так и не подошла. Были начаты поиски, итогом которых стал найденный труп.
Следователи осмотрели место ЧП. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Фото СУ СКР по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU