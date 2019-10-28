В Затоне утонула женщина, отдыхавшая на судне

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-28T14:21:26+03:00

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В Волжском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в поселке Затон, на территории старого речного порта.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 48-летней погибшей со дна водоема подняли водолазы 28 октября.

По предварительной версии, 26 октября женщина в компании знакомых отдыхала на пришвартованном в Затоне судне. Вечером она собралась домой, вызвала такси, но к машине так и не подошла. Были начаты поиски, итогом которых стал найденный труп.

Следователи осмотрели место ЧП. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU