2019-10-28T14:19:20+03:00
Происшествия

В Энгельсе парень угнал чужую «семерку»

Юношу задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Энгельсского района поймала 18-летнего угонщика ВАЗ-2107.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 26 июля 39-летний хозяин авто обнаружил, что его синяя легковушка, припаркованная у дома в поселке Карла Маркса, пропала.

Предполагаемого преступника задержали, он оказался односельчанина потерпевшего.

Транспорт вернули владельцу, а юношу отправили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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