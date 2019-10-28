В Энгельсе парень угнал чужую «семерку»
Юношу задержали
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Полиция Энгельсского района поймала 18-летнего угонщика ВАЗ-2107.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 26 июля 39-летний хозяин авто обнаружил, что его синяя легковушка, припаркованная у дома в поселке Карла Маркса, пропала.
Предполагаемого преступника задержали, он оказался односельчанина потерпевшего.
Транспорт вернули владельцу, а юношу отправили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU