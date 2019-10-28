В Саратове прошел турнир по шахматам среди женщин

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-28T14:16:29+03:00

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В Саратове с 21 по 27 октября в шахматном клубе центральной спортивной школы проходил городской турнир по шахматам среди женщин.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на протяжении недели представительницы прекрасного пола города Саратова состязались в интеллектуальной игре.

Так, лучшей стала Екатерина Пятова, серебро получила Ксения Вострикова, а третье место выиграла ветеран Татьяна Алексеева.

ИСТОЧНИК KP.RU