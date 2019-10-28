В Саратове прошел турнир по шахматам среди женщин
Состязание длилось неделю
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В Саратове с 21 по 27 октября в шахматном клубе центральной спортивной школы проходил городской турнир по шахматам среди женщин.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на протяжении недели представительницы прекрасного пола города Саратова состязались в интеллектуальной игре.
Так, лучшей стала Екатерина Пятова, серебро получила Ксения Вострикова, а третье место выиграла ветеран Татьяна Алексеева.
ИСТОЧНИК KP.RU