В Саратове автобус задним ходом насмерть сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-28T16:44:58+03:00

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Сегодня, 28 октября, водитель автобуса Mercedes-Benz маршрута №2Д стал виновником смертельного ДТП напротив дома №11 по Усть-Курдюмской улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города, мужчина начал сдавать задним ходом, и в 14:30 под его колеса попала 76-летняя женщина.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU