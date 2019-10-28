В Саратове автобус задним ходом насмерть сбил пенсионерку
Авария произошла на Усть-Курдюмской улице
.Фото: Екатерина Семенова
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Сегодня, 28 октября, водитель автобуса Mercedes-Benz маршрута №2Д стал виновником смертельного ДТП напротив дома №11 по Усть-Курдюмской улице.
.Фото: Екатерина Семенова
Как рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города, мужчина начал сдавать задним ходом, и в 14:30 под его колеса попала 76-летняя женщина.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU