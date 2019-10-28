В Энгельсе парень вымогал у прохожего телефон

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-28T14:07:56+03:00

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Полиция Энгельсского района поймала 18-летнего вымогателя телефона.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, юноша напал на 17-летнего парня на улице 148 Черниговской дивизии ради получения гаджета марки Meizu.

О случившемся в полицию сообщила 39-летняя мать потерпевшего.

Мальчика задержали, изъяли у него похищенный телефон и отпустили под подписку о невыезде, ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU