В Энгельсе парень вымогал у прохожего телефон
Гражданин напал на юношу
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Полиция Энгельсского района поймала 18-летнего вымогателя телефона.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, юноша напал на 17-летнего парня на улице 148 Черниговской дивизии ради получения гаджета марки Meizu.
О случившемся в полицию сообщила 39-летняя мать потерпевшего.
Мальчика задержали, изъяли у него похищенный телефон и отпустили под подписку о невыезде, ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU