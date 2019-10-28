2019-10-28T15:20:53+03:00
Общество

В Саратовской области в этот четверг выпадет снег

Провожать октябрь придется с холодом
Дарья Вострикова
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Аномально теплая вторая половина октября в Саратовской области уступает место традиционным климатическим температурам.

Как рассказал «КП-Саратов» специалист регионального Гидрометцентра, уже в четверг выпадет снег.

Так, завтра в регионе будет относительно тепло: +2…+7 градусов ночью, а днем — +7…+12. Утром и днем ожидается дождь с легким северо-восточным ветром. В среду ночью похолодает до +1…+6 градусов, днем столбик термометра поднимется до +3…+8 градусов, а вечером начнется мокрый снег с дождем.

Основательное похолодание начнется в четверг: 0…−5 градусов мороза ночью, а днем — 0…+5 градусов, местами будет снег, сопровождаемый северо-западным ветром с порывами до 15-18 м/с.

Следующая ночь принесет от −3…−8 градусов мороза, а днем от 0 до +5, без осадков.

Выпавший снег долго на земле не задержится: он растает, поэтому автомобилистам не стоит торопиться менять резину на своем транспорте.

Отметим, что понижение температуры не является чем-то аномальным, как раз необычной была погода, которая установилась с 24 октября. Она была на 8-10 градусов выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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