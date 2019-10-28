СУ СК проверяет ЧП с травмированием ребенка в акваклубе Энгельса

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-28T15:22:43+03:00

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В Энгельсе Саратовской области началась проверка по факту травмирования ребенка в акваклубе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пострадавшая — маленькая девочка.

По предварительной версии, родители вместе с ребенком в возрасте года и 11 месяцев отдыхали в акваклубе. Когда малышка играла на водной дорожке, ее нога попала в сливное отверстие под давлением.

Для помощи ребенку были вызваны спасатели. Ногу удалось извлечь после отключения насоса.

Девочка была госпитализирована.

Сейчас следователи СКР осмотрели место ЧП. У владельцев клуба затребована документация. Идут опросы родителей, очевидцев, персонала клуба. По итогам проверки будет дана оценка безопасности в заведении и принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU