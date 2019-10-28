СУ СК проверяет ЧП с травмированием ребенка в акваклубе Энгельса
В Энгельсе Саратовской области началась проверка по факту травмирования ребенка в акваклубе.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пострадавшая — маленькая девочка.
По предварительной версии, родители вместе с ребенком в возрасте года и 11 месяцев отдыхали в акваклубе. Когда малышка играла на водной дорожке, ее нога попала в сливное отверстие под давлением.
Для помощи ребенку были вызваны спасатели. Ногу удалось извлечь после отключения насоса.
Девочка была госпитализирована.
Сейчас следователи СКР осмотрели место ЧП. У владельцев клуба затребована документация. Идут опросы родителей, очевидцев, персонала клуба. По итогам проверки будет дана оценка безопасности в заведении и принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU