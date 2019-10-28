Следующая рабочая неделя для саратовцев будет короткой
Выходные добавил День народного единства
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Для жителей Саратовской области следующая рабочая неделя, с 4 по 10 ноября, обещает быть короче.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области, 4 ноября отмечают День народного единства.
В этом году он выпадает на понедельник, а значит, дает дополнительный выходной.
Так, работники в «пятидневку» будут отдыхать с 2 по 4 ноября, а тех, кто трудиться шесть дней в неделю, ждут выходные 3 и 4 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU