Следующая рабочая неделя для саратовцев будет короткой

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-28T12:35:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Для жителей Саратовской области следующая рабочая неделя, с 4 по 10 ноября, обещает быть короче.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области, 4 ноября отмечают День народного единства.

В этом году он выпадает на понедельник, а значит, дает дополнительный выходной.

Так, работники в «пятидневку» будут отдыхать с 2 по 4 ноября, а тех, кто трудиться шесть дней в неделю, ждут выходные 3 и 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU