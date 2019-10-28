Безалаберного бывшего зэка из Новых Бурас заставили отмечаться
Он не выполнял назначенные правила
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Суд приговорил 41-летнего жителя Новобурасского района к продлению испытательного срока.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что в апреле мужчине дали полгода условного срока, однако он уклонялся от порядка и условий отбытия наказания без уважительных причин.
Теперь мужчине продлили испытательный срок на месяц и обязали являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.
ИСТОЧНИК KP.RU