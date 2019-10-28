Безалаберного бывшего зэка из Новых Бурас заставили отмечаться

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-28T11:53:41+03:00

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Суд приговорил 41-летнего жителя Новобурасского района к продлению испытательного срока.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что в апреле мужчине дали полгода условного срока, однако он уклонялся от порядка и условий отбытия наказания без уважительных причин.

Теперь мужчине продлили испытательный срок на месяц и обязали являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

ИСТОЧНИК KP.RU