«Саратов-Волга» обыграла «Северную двину»
Состязания прошли в областном центре
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В Саратове 26 октября состоялся матч в рамках первенства России по мини-футболу среди команд клубов Высшей лиги сезона 2019-2020.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, прошла игра «Саратов-Волга» и «Северной Двины».
Так, хозяева поля обыграли гостей со счетом 7:3.
Теперь «Саратов-Волга» находится на девятом месте в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU