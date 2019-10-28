«Саратов-Волга» обыграла «Северную двину»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-28T15:30:34+03:00

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В Саратове 26 октября состоялся матч в рамках первенства России по мини-футболу среди команд клубов Высшей лиги сезона 2019-2020.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, прошла игра «Саратов-Волга» и «Северной Двины».

Так, хозяева поля обыграли гостей со счетом 7:3.

Теперь «Саратов-Волга» находится на девятом месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU